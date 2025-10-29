Directory Aziendale
Augusta Sportswear Brands
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Graphic Designer

  • Tutti gli stipendi Graphic Designer

Augusta Sportswear Brands Graphic Designer Stipendi

La retribuzione totale Graphic Designer media in United States presso Augusta Sportswear Brands varia da $28.4K a $41.3K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Augusta Sportswear Brands. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Retribuzione Totale Media

$32.6K - $37.1K
United States
Range Comune
Range Possibile
$28.4K$32.6K$37.1K$41.3K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Graphic Designer inviis presso Augusta Sportswear Brands per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Augusta Sportswear Brands?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Graphic Designer stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Graphic Designer in Augusta Sportswear Brands in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $41,300. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Augusta Sportswear Brands per il ruolo Graphic Designer in United States è $28,350.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Augusta Sportswear Brands

Aziende Correlate

  • Lyft
  • Roblox
  • Amazon
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse