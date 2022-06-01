Directory delle Aziende
AuditBoard
AuditBoard Stipendi

L'intervallo di stipendi di AuditBoard va da $52,735 in compensazione totale all'anno per un Project Manager all'estremità inferiore a $238,000 per un Product Manager all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di AuditBoard. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $195K

Ingegnere Software Full-Stack

Product Manager
Median $238K
Vendite
Median $190K

Risorse Umane
$175K
Responsabile Programmi
$100K
Project Manager
$52.7K
Recruiter
$80.4K
Ingegnere Commerciale
$194K
Responsabile Ingegneria Software
$213K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In AuditBoard, le Concessioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in AuditBoard è Product Manager con una compensazione totale annuale di $238,000. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in AuditBoard è di $190,000.

