Audible Stipendi

L'intervallo di stipendi di Audible va da $53,890 in compensazione totale all'anno per un Operazioni Aziendali all'estremità inferiore a $525,300 per un Tecnologo dell'Informazione (IT) all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Audible. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Ingegnere del Software
SDE I $178K
SDE II $301K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Business Intelligence

Data Scientist
Median $225K
Responsabile Ingegneria Software
Median $360K

Product Manager
Median $220K
Responsabile Programmi
Median $137K
Recruiter
Median $150K
Responsabile Programmi Tecnici
Median $192K
Operazioni Aziendali
$53.9K
Analista di Business
$112K
Analista Finanziario
$161K
Risorse Umane
$169K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$525K
Legale
$393K
Consulente di Gestione
$101K
Operazioni di Marketing
$189K
Ricercatore UX
$168K
Calendario di Vesting

5%

ANNO 1

15%

ANNO 2

40%

ANNO 3

40%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Audible, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 5% si matura nel 1st-ANNO (5.00% annuale)

  • 15% si matura nel 2nd-ANNO (15.00% annuale)

  • 40% si matura nel 3rd-ANNO (20.00% semestrale)

  • 40% si matura nel 4th-ANNO (20.00% semestrale)

25%

ANNO 1

35%

ANNO 2

40%

ANNO 3

Tipo di Azione
RSU

In Audible, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 3 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 35% si matura nel 2nd-ANNO (35.00% annuale)

  • 40% si matura nel 3rd-ANNO (40.00% annuale)

FAQ

The highest paying role reported at Audible is Tecnologo dell'Informazione (IT) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $525,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Audible is $178,375.

