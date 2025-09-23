Directory Aziendale
AU Small Finance Bank
La retribuzione totale Architetto di Soluzioni media in India presso AU Small Finance Bank varia da ₹1.06M a ₹1.53M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AU Small Finance Bank. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025

Retribuzione Totale Media

₹1.2M - ₹1.39M
India
Range Comune
Range Possibile
₹1.06M₹1.2M₹1.39M₹1.53M
Range Comune
Range Possibile

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto di Soluzioni in AU Small Finance Bank in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹1,531,298. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AU Small Finance Bank per il ruolo Architetto di Soluzioni in India è ₹1,055,180.

Altre Risorse