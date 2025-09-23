La retribuzione totale Architetto di Soluzioni media in India presso AU Small Finance Bank varia da ₹1.06M a ₹1.53M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AU Small Finance Bank. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025
Retribuzione Totale Media
