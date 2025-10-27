Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Meccanico in Canada mediano presso ATS Automation ammonta a CA$96.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ATS Automation. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
Totale annuo
CA$96.5K
Livello
Senior
Base
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso ATS Automation?
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Meccanico in ATS Automation in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$100,462. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ATS Automation per il ruolo Ingegnere Meccanico in Canada è CA$93,793.

