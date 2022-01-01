Astranis Stipendi

Lo stipendio di Astranis varia da $121,762 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere Meccanico nella fascia bassa fino a $225,400 per un Legale nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Astranis. Ultimo aggiornamento: 8/30/2025
In Astranis, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
