Aston
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Ingegnere Software Backend

Aston Ingegnere Software Backend Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Software Backend in Russia mediano presso Aston ammonta a RUB 1.89M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Aston. Ultimo aggiornamento: 11/11/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Aston
Software Engineer
Rostov-On-Don, RO, Russia
Totale annuo
RUB 1.89M
Livello
M2
Base
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
2 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Aston?
Ultimi invii di stipendi
Contribuisci

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Backend in Aston in Russia raggiunge una retribuzione totale annua di RUB 3,269,962. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Aston per il ruolo Ingegnere Software Backend in Russia è RUB 1,885,631.

