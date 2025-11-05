Directory Aziendale
Aston
Aston Ingegnere del Software Stipendi a Moscow Metro Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Moscow Metro Area mediano presso Aston ammonta a RUB 877K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Aston. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Aston
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Totale annuo
RUB 877K
Livello
L3
Base
RUB 877K
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Anni in azienda
0-1 Anni
Anni esp
0-1 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Aston?
Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Aston in Moscow Metro Area raggiunge una retribuzione totale annua di RUB 3,217,396. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Aston per il ruolo Ingegnere del Software in Moscow Metro Area è RUB 876,727.

