Aston Ingegnere del Software Stipendi a Belarus

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Belarus mediano presso Aston ammonta a BYN 121K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Aston. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Aston
Software Engineer
hidden
Totale annuo
BYN 121K
Livello
Senior Software Engineer
Base
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Bonus
BYN 0
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Aston?
Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Aston in Belarus raggiunge una retribuzione totale annua di BYN 139,977. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Aston per il ruolo Ingegnere del Software in Belarus è BYN 120,658.

Altre Risorse