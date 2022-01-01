Directory Aziendale
ASSURANCE IQ
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

ASSURANCE IQ Stipendi

Lo stipendio di ASSURANCE IQ varia da $63,315 in retribuzione totale all'anno per un Operazioni di Marketing nella fascia bassa fino a $261,300 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di ASSURANCE IQ. Ultimo aggiornamento: 9/12/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Manager di Prodotto
Median $156K
Contabile
$93.1K
Data Scientist
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Marketing
$93.5K
Operazioni di Marketing
$63.3K
Designer di Prodotto
$186K
Manager di Programma
$111K
Manager di Ingegneria del Software
$261K
Manager di Programma Tecnico
$173K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

10%

ANNO 1

20%

ANNO 2

40%

ANNO 3

30%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In ASSURANCE IQ, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 10% matura nel 1st-ANNO (10.00% annuale)

  • 20% matura nel 2nd-ANNO (20.00% annuale)

  • 40% matura nel 3rd-ANNO (40.00% annuale)

  • 30% matura nel 4th-ANNO (30.00% annuale)

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

The highest paying role reported at ASSURANCE IQ is Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $261,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ASSURANCE IQ is $152,348.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per ASSURANCE IQ

Aziende Correlate

  • Articulate
  • Mozilla
  • SmartThings
  • GitHub
  • Turo
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse