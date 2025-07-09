Aspen Dental Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Aspen Dental va da $42,806 in compensazione totale all'anno per un Tecnologo dell'Informazione (IT) all'estremità inferiore a $331,650 per un Medico all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Aspen Dental. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $130K
Analista di Business
$116K
Data Scientist
$114K

Tecnologo dell'Informazione (IT)
$42.8K
Medico
$332K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Aspen Dental è Medico at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $331,650. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Aspen Dental è di $115,575.

