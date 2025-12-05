Directory Aziendale
La retribuzione totale Ingegnere del Software media in India presso Arya.ai varia da ₹430K a ₹589K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Arya.ai. Ultimo aggiornamento: 12/5/2025

Retribuzione Totale Media

$5.3K - $6.3K
India
Range Comune
Range Possibile
$4.9K$5.3K$6.3K$6.7K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Arya.ai?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Arya.ai in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹588,644. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Arya.ai per il ruolo Ingegnere del Software in India è ₹429,966.

Altre Risorse

