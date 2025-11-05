Directory Aziendale
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Ingegnere del Software Stipendi a Greater Boston Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Boston Area mediano presso Arrowstreet Capital ammonta a $201K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Arrowstreet Capital. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Arrowstreet Capital
Platform Engineer, Senior Associate
Boston, MA
Totale annuo
$201K
Livello
L3
Base
$152K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$48.6K
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Arrowstreet Capital?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Arrowstreet Capital in Greater Boston Area raggiunge una retribuzione totale annua di $627,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Arrowstreet Capital per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Boston Area è $215,750.

Altre Risorse