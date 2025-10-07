Directory Aziendale
Arm
La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in United Kingdom presso Arm varia da £43.3K per year per Grade 2 a £178K per year per Grade 6. Il pacchetto di retribuzione in United Kingdom mediano year ammonta a £131K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Arm. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025

Grade 2
Graduate Engineer(Livello Base)
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
Staff Engineer
£146K
£86.6K
£55.9K
£3.9K
£122K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di £23K+ (a volte £230K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Arm, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Full-Stack in Arm in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £242,491. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Arm per il ruolo Ingegnere Software Full-Stack in United Kingdom è £124,843.

