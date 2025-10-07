Directory Aziendale
Arm
Arm ASIC Engineer Stipendi a Greater Austin Area

La retribuzione ASIC Engineer in Greater Austin Area presso Arm varia da $168K per year per Graduate Hardware Engineer a $382K per year per Principal Hardware Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Greater Austin Area mediano year ammonta a $315K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Arm. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025

Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
$168K
$132K
$23.5K
$12.5K
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$194K
$152K
$27.4K
$14.6K
Staff Hardware Engineer
$268K
$187K
$60.5K
$21K
$160K

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Arm, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un ASIC Engineer in Arm in Greater Austin Area raggiunge una retribuzione totale annua di $382,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Arm per il ruolo ASIC Engineer in Greater Austin Area è $219,750.

Altre Risorse