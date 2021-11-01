Directory Aziendale
AQR Capital Management
AQR Capital Management Stipendi

Lo stipendio di AQR Capital Management varia da $44,859 in retribuzione totale all'anno per un Venture Capitalist in India nella fascia bassa fino a $187,500 per un Data Scientist in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di AQR Capital Management. Ultimo aggiornamento: 8/29/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $49K

Ingegnere Software Backend

Data Scientist
Median $188K

Ricercatore Quantitativo

Analista Finanziario
Median $173K

Manager di Ingegneria del Software
$109K
Venture Capitalist
$44.9K

Associate

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in AQR Capital Management è Data Scientist con una retribuzione totale annua di $187,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AQR Capital Management è $109,360.

Altre Risorse