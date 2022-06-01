Directory delle Aziende
AppsFlyer
AppsFlyer Stipendi

L'intervallo di stipendi di AppsFlyer va da $29,470 in compensazione totale all'anno per un Successo del Cliente all'estremità inferiore a $269,593 per un Responsabile Programmi Tecnici all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di AppsFlyer. Ultimo aggiornamento: 8/12/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $133K

Ingegnere Software Backend

Responsabile Ingegneria Software
Median $144K
Analista di Business
$95.4K

Successo del Cliente
$29.5K
Analista di Dati
$85.3K
Data Scientist
$141K
Risorse Umane
$85.4K
Marketing
$54K
Designer di Prodotto
$85.4K
Product Manager
$109K
Responsabile Programmi
$125K
Recruiter
$147K
Vendite
$121K
Responsabile Programmi Tecnici
$270K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In AppsFlyer, le Concessioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in AppsFlyer è Responsabile Programmi Tecnici at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $269,593. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in AppsFlyer è di $115,012.

Altre risorse