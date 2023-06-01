Directory delle Aziende
AppOmni
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

AppOmni Stipendi

L'intervallo di stipendi di AppOmni va da $150,750 in compensazione totale all'anno per un Ricercatore UX all'estremità inferiore a $326,625 per un Product Manager all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di AppOmni. Ultimo aggiornamento: 8/12/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Designer di Prodotto
$159K
Product Manager
$327K
Responsabile Ingegneria Software
$229K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Responsabile Programmi Tecnici
$156K
Ricercatore UX
$151K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

The highest paying role reported at AppOmni is Product Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $326,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AppOmni is $159,200.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per AppOmni

Aziende correlate

  • Snap
  • Stripe
  • Airbnb
  • Tesla
  • Square
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse