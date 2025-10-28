Directory Aziendale
La retribuzione totale Recruiter media in United States presso AppLovin varia da $96.7K a $135K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AppLovin. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Retribuzione Totale Media

$105K - $127K
United States
Range Comune
Range Possibile
$96.7K$105K$127K$135K
Range Comune
Range Possibile

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Calendario di Maturazione

100%

ANNO 1

Tipo di Azioni
RSU

In AppLovin, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:

  • 100% matura nel 1st-ANNO (25.00% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Recruiter in AppLovin in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $135,176. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AppLovin per il ruolo Recruiter in United States è $96,721.

Altre Risorse