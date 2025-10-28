Directory Aziendale
La retribuzione Manager di Prodotto in Germany presso AppLovin ammonta a €102K per year per Senior Product Manager 2. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AppLovin. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Retribuzione Totale Media

€92.9K - €108K
Germany
Range Comune
Range Possibile
€81.9K€92.9K€108K€119K
Range Comune
Range Possibile
Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Calendario di Maturazione

100%

ANNO 1

Tipo di Azioni
RSU

In AppLovin, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:

  • 100% matura nel 1st-ANNO (25.00% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in AppLovin in Germany raggiunge una retribuzione totale annua di €118,890. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AppLovin per il ruolo Manager di Prodotto in Germany è €81,924.

Altre Risorse