La retribuzione Manager di Prodotto in Germany presso AppLovin ammonta a €102K per year per Senior Product Manager 2. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AppLovin. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025
Retribuzione Totale Media
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
100%
ANNO 1
In AppLovin, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:
100% matura nel 1st-ANNO (25.00% trimestrale)