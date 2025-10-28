Directory Aziendale
La retribuzione totale Designer di Prodotto media in Canada presso AppLovin varia da CA$61.4K a CA$89.2K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AppLovin. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Retribuzione Totale Media

CA$69.7K - CA$80.9K
Canada
Range Comune
Range Possibile
CA$61.4KCA$69.7KCA$80.9KCA$89.2K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

100%

ANNO 1

Tipo di Azioni
RSU

In AppLovin, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:

  • 100% matura nel 1st-ANNO (25.00% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in AppLovin in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$89,177. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AppLovin per il ruolo Designer di Prodotto in Canada è CA$61,450.

Altre Risorse