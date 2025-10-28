Directory Aziendale
AppLovin
AppLovin Analista di Dati Stipendi

La retribuzione totale Analista di Dati media in Germany presso AppLovin varia da €72K a €105K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AppLovin. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Retribuzione Totale Media

€82.7K - €94.3K
Germany
Range Comune
Range Possibile
€72K€82.7K€94.3K€105K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

100%

ANNO 1

Tipo di Azioni
RSU

In AppLovin, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:

  • 100% matura nel 1st-ANNO (25.00% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in AppLovin in Germany raggiunge una retribuzione totale annua di €104,923. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AppLovin per il ruolo Analista di Dati in Germany è €72,023.

