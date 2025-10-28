La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in United States presso Apple varia da $379K per year per M1 a $1.42M per year per D1. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $541K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Apple. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
M1
$379K
$219K
$134K
$26.7K
M2
$552K
$271K
$236K
$44.5K
M3
$800K
$309K
$420K
$70.9K
D1
$1.42M
$354K
$901K
$163K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Apple, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (12.50% semestrale)
25% matura nel 2nd-ANNO (12.50% semestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (12.50% semestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (12.50% semestrale)
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Apple, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)