La retribuzione Analista di Cybersecurity presso Apple varia da $202K per year per ICT2 a $270K per year per ICT4. Il pacchetto di retribuzione mediano year ammonta a $260K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Apple. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
ICT2
$202K
$159K
$25.6K
$17.5K
ICT3
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
$270K
$201K
$56.5K
$12.2K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Apple, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (12.50% semestrale)
25% matura nel 2nd-ANNO (12.50% semestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (12.50% semestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (12.50% semestrale)
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
