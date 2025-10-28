Directory Aziendale
Apple
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Operazioni Revenue

  • Tutti gli stipendi Operazioni Revenue

Apple Operazioni Revenue Stipendi

La retribuzione totale Operazioni Revenue media presso Apple varia da $343K a $481K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Apple. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Retribuzione Totale Media

$372K - $432K
United States
Range Comune
Range Possibile
$343K$372K$432K$481K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 2 altri Operazioni Revenue inviis presso Apple per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Apple, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (12.50% semestrale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (12.50% semestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (12.50% semestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (12.50% semestrale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Apple, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Operazioni Revenue stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Operazioni Revenue in Apple raggiunge una retribuzione totale annua di $480,760. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Apple per il ruolo Operazioni Revenue è $343,400.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Apple

Aziende Correlate

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse