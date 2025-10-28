La retribuzione Manager di Design di Prodotto in United States presso Apple varia da $431K per year per ICT2 a $509K per year per ICT5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $510K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Apple. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
ICT2
$431K
$234K
$159K
$38K
ICT3
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
$366K
$202K
$139K
$25.5K
ICT5
$509K
$229K
$236K
$43.6K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Apple, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (12.50% semestrale)
25% matura nel 2nd-ANNO (12.50% semestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (12.50% semestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (12.50% semestrale)
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Apple, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)