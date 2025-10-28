Directory Aziendale
La retribuzione Manager di Data Science in United States presso Apple varia da $275K per year a $563K. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $357K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Apple. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
ICT2
$470K
$242K
$184K
$45.1K
ICT3
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Visualizza 4 Altri Livelli
Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Apple, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (12.50% semestrale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (12.50% semestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (12.50% semestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (12.50% semestrale)

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Data Science in Apple in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $562,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Apple per il ruolo Manager di Data Science in United States è $387,500.

Altre Risorse