Appian
  • Stipendi
  • Architetto delle Soluzioni

  • Architetto Cloud

Appian Architetto Cloud Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Architetto Cloud in United States mediano presso Appian ammonta a $185K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Appian. Ultimo aggiornamento: 11/11/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Appian
Solution Architect
West McLean, VA
Totale annuo
$185K
Livello
Solution Architect 2
Base
$163K
Stock (/yr)
$12K
Bonus
$10K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Appian?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Calendario di Maturazione

20%

ANNO 1

20%

ANNO 2

20%

ANNO 3

20%

ANNO 4

20%

ANNO 5

Tipo di Azioni
RSU

In Appian, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:

  • 20% matura nel 1st-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 2nd-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 3rd-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 4th-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 5th-ANNO (20.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto Cloud in Appian in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $242,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Appian per il ruolo Architetto Cloud in United States è $172,400.

