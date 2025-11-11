La retribuzione totale Contabile Tecnico media in United States presso Appian varia da $92.4K a $129K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Appian. Ultimo aggiornamento: 11/11/2025
Retribuzione Totale Media
20%
ANNO 1
20%
ANNO 2
20%
ANNO 3
20%
ANNO 4
20%
ANNO 5
In Appian, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:
20% matura nel 1st-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 2nd-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 3rd-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 4th-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 5th-ANNO (20.00% annuale)