Appian Contabile Tecnico Stipendi

La retribuzione totale Contabile Tecnico media in United States presso Appian varia da $92.4K a $129K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Appian. Ultimo aggiornamento: 11/11/2025

Retribuzione Totale Media

$99K - $117K
United States
Range Comune
Range Possibile
$92.4K$99K$117K$129K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

20%

ANNO 1

20%

ANNO 2

20%

ANNO 3

20%

ANNO 4

20%

ANNO 5

Tipo di Azioni
RSU

In Appian, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:

  • 20% matura nel 1st-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 2nd-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 3rd-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 4th-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 5th-ANNO (20.00% annuale)



Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Contabile Tecnico in Appian in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $128,700. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Appian per il ruolo Contabile Tecnico in United States è $92,400.

