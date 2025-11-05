Directory Aziendale
La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Montreal presso AppDirect varia da CA$83K per year per P1 a CA$145K per year per P4. Il pacchetto di retribuzione in Greater Montreal mediano year ammonta a CA$110K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AppDirect. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Livello Base)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
Staff Software Engineer
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In AppDirect, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in AppDirect in Greater Montreal raggiunge una retribuzione totale annua di CA$159,303. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AppDirect per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Montreal è CA$112,281.

Altre Risorse