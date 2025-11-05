La retribuzione Ingegnere del Software in Canada presso AppDirect varia da CA$83K per year per P1 a CA$142K per year per P4. Il pacchetto di retribuzione in Canada mediano year ammonta a CA$129K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AppDirect. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In AppDirect, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)