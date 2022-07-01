Directory Aziendale
Apollo.io
Apollo.io Stipendi

Lo stipendio di Apollo.io varia da $59,069 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $306,460 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Apollo.io. Ultimo aggiornamento: 11/14/2025

Ingegnere del Software
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

Ingegnere Software Frontend

Ingegnere Software Backend

Manager di Prodotto
Median $280K
Manager delle Operazioni di Business
$186K

Analista di Business
$164K
Data Scientist
$253K
Graphic Designer
$212K
Risorse Umane
$151K
Marketing
$114K
Designer di Prodotto
$284K
Manager di Design di Prodotto
$243K
Recruiter
$219K
Manager di Ingegneria del Software
$306K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Apollo.io, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Apollo.io è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $306,460. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Apollo.io è $199,020.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Apollo.io

