Apexon
Apexon Ingegnere Software Backend Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Software Backend in United States mediano presso Apexon ammonta a $140K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Apexon. Ultimo aggiornamento: 11/11/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Apexon
Lead Data Engineer
Dallas, TX
Totale annuo
$140K
Livello
L5
Base
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Apexon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Backend in Apexon in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $162,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Apexon per il ruolo Ingegnere Software Backend in United States è $138,000.

