Apexon Ingegnere del Software Stipendi a New York City Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in New York City Area mediano presso Apexon ammonta a $123K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Apexon. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Apexon
Software Engineer
New York, NY
Totale annuo
$123K
Livello
4
Base
$123K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
8 Anni
Anni esp
10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Apexon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Apexon in New York City Area raggiunge una retribuzione totale annua di $228,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Apexon per il ruolo Ingegnere del Software in New York City Area è $116,500.

