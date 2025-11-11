Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Designer UX in United States mediano presso Aon ammonta a $125K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Aon. Ultimo aggiornamento: 11/11/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Aon
UX Designer
New York, NY
Totale annuo
$125K
Livello
-
Base
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
4 Anni
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer UX in Aon in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $140,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Aon per il ruolo Designer UX in United States è $120,000.

