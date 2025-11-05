Directory Aziendale
Aon
  • Stipendi
  • Attuario

  • Tutti gli stipendi Attuario

  • Canada

Aon Attuario Stipendi a Canada

Il pacchetto di retribuzione Attuario in Canada mediano presso Aon ammonta a CA$63.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Aon. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Aon
Benefits Analyst
Montreal, QC, Canada
Totale annuo
CA$63.5K
Livello
Analyst 1
Base
CA$60.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$3K
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
1 Anno
Quali sono i livelli di carriera presso Aon?
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Attuario in Aon in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$76,260. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Aon per il ruolo Attuario in Canada è CA$60,737.

