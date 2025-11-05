Directory Aziendale
ANZ
  • India

ANZ Ingegnere del Software Stipendi a India

La retribuzione Ingegnere del Software in India presso ANZ varia da ₹1.8M per year per Junior Software Engineer a ₹3.46M per year per Lead Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹1.79M.

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Junior Software Engineer
(Livello Base)
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso ANZ?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Dati

Ingegnere DevOps

Ingegnere Site Reliability

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in ANZ in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹3,964,234. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ANZ per il ruolo Ingegnere del Software in India è ₹1,788,521.

