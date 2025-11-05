La retribuzione Ingegnere del Software in India presso ANZ varia da ₹1.8M per year per Junior Software Engineer a ₹3.46M per year per Lead Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹1.79M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ANZ. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
