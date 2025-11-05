Directory Aziendale
ANZ Ingegnere del Software Stipendi a Greater Bengaluru

La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru presso ANZ varia da ₹1.8M per year per Junior Software Engineer a ₹3.46M per year per Lead Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Greater Bengaluru mediano year ammonta a ₹1.79M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ANZ. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Junior Software Engineer
(Livello Base)
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso ANZ?

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Dati

Ingegnere DevOps

Ingegnere Site Reliability

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in ANZ in Greater Bengaluru raggiunge una retribuzione totale annua di ₹3,964,234. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ANZ per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Bengaluru è ₹1,788,521.

