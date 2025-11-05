La retribuzione Data Scientist in Greater Melbourne Area presso ANZ varia da A$126K per year per Data Scientist a A$171K per year per Senior Data Scientist. Il pacchetto di retribuzione in Greater Melbourne Area mediano year ammonta a A$119K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ANZ. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
