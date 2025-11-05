Directory Aziendale
Anyscale
Anyscale Manager di Prodotto Stipendi a San Francisco Bay Area

Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in San Francisco Bay Area mediano presso Anyscale ammonta a $246K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Anyscale. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Anyscale
Product Manager
San Francisco, CA
Totale annuo
$246K
Livello
L6
Base
$246K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Anyscale?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Anyscale, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Anyscale in San Francisco Bay Area raggiunge una retribuzione totale annua di $404,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Anyscale per il ruolo Manager di Prodotto in San Francisco Bay Area è $204,000.

