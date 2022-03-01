Directory delle Aziende
Anyscale
Anyscale Stipendi

L'intervallo di stipendi di Anyscale va da $144,275 in compensazione totale all'anno per un Recruiter all'estremità inferiore a $317,500 per un Ingegnere del Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Anyscale. Ultimo aggiornamento: 8/11/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $318K
Product Manager
$204K
Recruiter
$144K

Architetto di Soluzioni
$299K
Responsabile Programmi Tecnici
$208K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Anyscale, le Concessioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

El rol con mayor salario reportado en Anyscale es Ingegnere del Software con una compensación total anual de $317,500. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Anyscale es $207,955.

