Anti-Defamation League
Anti-Defamation League Banchiere d'Investimento Stipendi

La retribuzione totale Banchiere d'Investimento media in Saudi Arabia presso Anti-Defamation League varia da SAR 249K a SAR 354K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Anti-Defamation League. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Retribuzione Totale Media

$75.3K - $85.7K
Saudi Arabia
Range Comune
Range Possibile
$66.5K$75.3K$85.7K$94.5K
Range Comune
Range Possibile

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Banchiere d'Investimento in Anti-Defamation League in Saudi Arabia raggiunge una retribuzione totale annua di SAR 354,456. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Anti-Defamation League per il ruolo Banchiere d'Investimento in Saudi Arabia è SAR 249,320.

