Anthology
Anthology Stipendi

L'intervallo di stipendi di Anthology va da $15,075 in compensazione totale all'anno per un Consulente di Gestione all'estremità inferiore a $179,598 per un Architetto di Soluzioni all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Anthology. Ultimo aggiornamento: 8/21/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $125K

Ingegnere Software Full-Stack

Tecnologo dell'Informazione (IT)
$74.6K
Consulente di Gestione
$15.1K

Designer di Prodotto
$87.4K
Responsabile Ingegneria Software
$70.4K
Architetto di Soluzioni
$180K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

