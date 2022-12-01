Anta Stipendi

Directory delle Aziende
Anta
L'intervallo di stipendi di Anta va da $62,356 in compensazione totale all'anno per un Designer di Moda all'estremità inferiore a $133,718 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Anta. Ultimo aggiornamento: 8/21/2025

$160K

Designer di Moda
$62.4K
Risorse Umane
$109K
Ingegnere del Software
$109K

Responsabile Ingegneria Software
$134K
Architetto di Soluzioni
$82.9K
FAQ

The highest paying role reported at Anta is Responsabile Ingegneria Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $133,718. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anta is $109,001.

