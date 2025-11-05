Directory Aziendale
Ant Group
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Greater Shanghai Area

Ant Group Ingegnere del Software Stipendi a Greater Shanghai Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Shanghai Area mediano presso Ant Group ammonta a CN¥557K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ant Group. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Ant Group
Software Engineer
Shanghai, SH, China
Totale annuo
CN¥557K
Livello
P6
Base
CN¥557K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
6 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Ant Group?
Block logo
+CN¥418K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Ant Group in Greater Shanghai Area raggiunge una retribuzione totale annua di CN¥992,625. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ant Group per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Shanghai Area è CN¥551,015.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Ant Group

Aziende Correlate

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse