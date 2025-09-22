Directory Aziendale
  • Stipendi
  • Data Scientist

  • Tutti gli stipendi Data Scientist

Ant Group Data Scientist Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in China mediano presso Ant Group ammonta a CN¥638K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ant Group. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Ant Group
Data Scientist
Hangzhou, ZJ, China
Totale annuo
CN¥638K
Livello
hidden
Base
CN¥488K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥150K
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Ant Group?

CN¥1.15M

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Ant Group in China raggiunge una retribuzione totale annua di CN¥881,043. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ant Group per il ruolo Data Scientist in China è CN¥590,640.

