Ant Group
Ant Group Stipendi

L'intervallo di stipendi di Ant Group va da $54,398 in compensazione totale all'anno per un Project Manager all'estremità inferiore a $220,743 per un Analista di Business all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Ant Group. Ultimo aggiornamento: 8/21/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $69.5K
Product Manager
Median $87.6K
Analista di Business
$221K

Sviluppo Aziendale
$56K
Data Scientist
$90.6K
Marketing
$121K
Operazioni di Marketing
$167K
Designer di Prodotto
$80.4K
Project Manager
$54.4K
Architetto di Soluzioni
$146K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Ant Group je Analista di Business at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $220,743. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Ant Group je $89,118.

