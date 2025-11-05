La retribuzione Ingegnere del Software in San Francisco Bay Area presso Ansys varia da $137K per year per P2 a $156K per year per P3. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $154K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ansys. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$137K
$123K
$6.8K
$7.2K
P3
$156K
$138K
$7.3K
$11.5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
33%
ANNO 1
33%
ANNO 2
33%
ANNO 3
In Ansys, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)
33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)
33% matura nel 3rd-ANNO (33.00% annuale)
