Ansys Ingegnere del Software Stipendi a Pune Metropolitan Region

La retribuzione Ingegnere del Software in Pune Metropolitan Region presso Ansys varia da ₹1.7M per year per P1 a ₹3.18M per year per P4. Il pacchetto di retribuzione in Pune Metropolitan Region mediano year ammonta a ₹1.84M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ansys. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
Software Engineer 1(Livello Base)
₹1.7M
₹1.66M
₹0
₹38.2K
P2
Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
Lead Software Engineer
₹3.18M
₹2.95M
₹0
₹226K
Visualizza 4 Altri Livelli
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

33%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Ansys, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 3rd-ANNO (33.00% annuale)



Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software di Produzione

Ricercatore Scientifico

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Ansys in Pune Metropolitan Region raggiunge una retribuzione totale annua di ₹4,259,352. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ansys per il ruolo Ingegnere del Software in Pune Metropolitan Region è ₹1,835,499.

