La retribuzione Ingegnere del Software in India presso Ansys varia da ₹1.93M per year per P1 a ₹3.9M per year per P4. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹2.37M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ansys. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
₹1.93M
₹1.71M
₹155K
₹59.3K
P2
₹2.6M
₹2.09M
₹283K
₹224K
P3
₹3.94M
₹3.04M
₹799K
₹103K
P4
₹3.9M
₹3.23M
₹480K
₹186K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
33%
ANNO 1
33%
ANNO 2
33%
ANNO 3
In Ansys, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)
33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)
33% matura nel 3rd-ANNO (33.00% annuale)
